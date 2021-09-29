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Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА) Тургаем Демирелем. Стороны, в частности, обсудили проведение в Украине турнира Евробаскет-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Спорт, и в частности Евробаскет, - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - сказал Зеленский во время встречи.

Глава государства заверил президента ФИБА в том, что Украина выполнит все необходимые требования для проведения Евробаскета в 2025 году, в частности построит спортивные арены.

"Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и для всей нации", - сказал со своей стороны Демирель.

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Владимир ЗеленскийБаскетбол