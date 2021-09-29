Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА) Тургаєм Демірелем. Сторони, зокрема, обговорили проведення в Україні турніру Євробаскет-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Спорт, і зокрема Євробаскет, - це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", - сказав Зеленський під час зустрічі.
Глава держави запевнив президента ФІБА в тому, що Україна виконає всі необхідні вимоги для проведення Євробаскету у 2025 році, зокрема побудує спортивні арени.
"Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації", - сказав зі свого боку Демірел.