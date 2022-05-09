Зеленский обсудил с премьером Швеции военную помощь Украине

О сотрудничестве в сфере энергетики и дальнейшую оборонную поддержку Украины договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Зеленского .

Президент провел телефонные переговоры с главой правительства Швеции. Стороны договорились усилить партнерство двух стран.

"Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, ужесточение санкций против РФ. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!" – написал Зеленский.

В свою очередь Андерссон пообещала продолжить поддержку украинского народа. По ее словам, украинцы защищают свою свободу и общие со шведами ценности.