Зеленский обсудил с премьером Швеции военную помощь Украине
О сотрудничестве в сфере энергетики и дальнейшую оборонную поддержку Украины договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Зеленского.
Президент провел телефонные переговоры с главой правительства Швеции. Стороны договорились усилить партнерство двух стран.
"Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, ужесточение санкций против РФ. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!" – написал Зеленский.
В свою очередь Андерссон пообещала продолжить поддержку украинского народа. По ее словам, украинцы защищают свою свободу и общие со шведами ценности.
Провів перемовини зі @SwedishPM. Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У #EuropeDay українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022
К слову, Соединенные Штаты ввели ленд-лиз для ускоренной поставки оружия Украине.
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