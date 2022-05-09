ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський обговорив із прем'єркою Швеції військову допомогу Україні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 травня 2022 23:03
Зеленський обговорив із прем'єркою Швеції військову допомогу Україні Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Про співпрацю в сфері енергетики та подальшу оборонну підтримку України домовилися президент Володимир Зеленський і шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського.

Глава держави провів телефонні перемовини з очільницею уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох держав.

"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!" – написав Зеленський.

Натомість Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. За її словами, українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.

До слова, Сполучені Штати запровадили ленд-ліз для пришвидшеного постачання зброї Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Швеція
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта