Зеленський обговорив із прем'єркою Швеції військову допомогу Україні
Про співпрацю в сфері енергетики та подальшу оборонну підтримку України домовилися президент Володимир Зеленський і шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського.
Глава держави провів телефонні перемовини з очільницею уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох держав.
"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!" – написав Зеленський.
Натомість Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. За її словами, українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.
Провів перемовини зі @SwedishPM. Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У #EuropeDay українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022
До слова, Сполучені Штати запровадили ленд-ліз для пришвидшеного постачання зброї Україні.
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