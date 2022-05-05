Зеленский обсудил с премьером Нидерландов, как привлечь к ответственности российских военных преступников

Президент Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсудил вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ночное обращение главы государства.
"Обсудили, как привлечь к ответственности всех военных преступников - каждого российского солдата, и каждого командира, которые убивали, пытали, издевались над нашими людьми", - рассказал Зеленский.
Также украинский президент и глава правительства Нидерландов договорились, какие следующие дипломатические шаги нужны ради мира.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении новых послов в ряд стран.
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