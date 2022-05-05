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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов, как привлечь к ответственности российских военных преступников

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсудил вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ночное обращение главы государства.

"Обсудили, как привлечь к ответственности всех военных преступников - каждого российского солдата, и каждого командира, которые убивали, пытали, издевались над нашими людьми", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент и глава правительства Нидерландов договорились, какие следующие дипломатические шаги нужны ради мира.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении новых послов в ряд стран.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский