Зеленский обсудил с премьером Нидерландов, как привлечь к ответственности российских военных преступников

Президент Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсудил вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ночное обращение главы государства.

"Обсудили, как привлечь к ответственности всех военных преступников - каждого российского солдата, и каждого командира, которые убивали, пытали, издевались над нашими людьми", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент и глава правительства Нидерландов договорились, какие следующие дипломатические шаги нужны ради мира.