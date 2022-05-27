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Зеленский обсудил с премьером Италии пути разблокировки украинских портов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Политики обсудили пути экспорта украинского продовольствия во избежание кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Зеленский отметил, что одной из тем разговора стал вопрос налаживания логистики из-за блокировки Россией украинских портов. Также политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь.

"Проинформирован о ситуации на передовой. Мы ожидаем дальнейшей оборонной поддержки от наших партнеров. Подняли вопрос поставки топлива. Обсуждали пути предупреждения продовольственного кризиса. Нам нужно вместе разблокировать украинские порты", - заявил Зеленский.

Стоит напомнить, что вчера Драги провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они обсудили возможности деблокады портов Украины. Однако глава Кремля вновь заявил, что Россия пойдет на такой шаг при условии снятия санкций.

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Владимир ЗеленскийПремьер-министрИталия