Зеленский обсудил с премьером Италии пути разблокировки украинских портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter .

Зеленский отметил, что одной из тем разговора стал вопрос налаживания логистики из-за блокировки Россией украинских портов. Также политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь.

"Проинформирован о ситуации на передовой. Мы ожидаем дальнейшей оборонной поддержки от наших партнеров. Подняли вопрос поставки топлива. Обсуждали пути предупреждения продовольственного кризиса. Нам нужно вместе разблокировать украинские порты", - заявил Зеленский.