Зеленський обговорив з прем'єром Італії шляхи розблокування українських портів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Політики обговорили шляхи експорту українського продовольства для уникнення кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter .

Зеленський зазначив, що однією з тем розмови стало питання налагодження логістики через блокування Росією українських портів. Також політики обговорили ситуацію на фронті і військову допомогу.

"Поінформований про ситуацію на передовій. Ми очікуємо подальшої оборонної підтримки від наших партнерів. Підняли питання постачання палива. Обговорювали шляхи попередження продовольчої кризи. Нам потрібно разом розблокувати українські порти", - заявив Зеленський.