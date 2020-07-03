Зеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива и возобновление авиасообщения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Во время беседы лидеры стороны обсудили восстановление регулярного авиасообщения между двумя странами в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что надеется на справедливое решение суда Италии относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Президент поблагодарил правительство Италии за оперативное предоставление гуманитарной помощи для преодоления последствий паводков в западных регионах.

"Предоставленное Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия вашего решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", - заявил Зеленский.

В свою очередь Конте поблагодарил за отправку украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Италии. После чего лидеры обменялись мнениями о ситуации в странах с преодолением последствий пандемии.

Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей.

Отдельное внимание Зеленский и Конте уделили ситуации с безопасностью на Донбассе. Президент констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей нормандского саммита, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств.

Кроме того, премьер Италии выразил надежду, что до конца года посетит Украину.

Напомним, 20 марта между Зеленским и Конте также состоялся телефонный разговор.