Зеленский обсудил с министром обороны Британии вызовы Украине в Черном и Азовском морях

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Стороны обсудили вызовы в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский рассказал Уоллесу о вызовах, возникающих перед Украиной в акваториях Черного и Азовского морей. Также обсуждались международные шаги для восстановления безопасного судоходства в регионе и углубление двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Глава государства подчеркнул необходимость реализации последовательных шагов для получения Украиной полноценного членства в НАТО. Как отметил Зеленский, украинская сторона активизирует работу в этом направлении.