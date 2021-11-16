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Зеленський обговорив з Міністром оборони Британії виклики Україні в Чорному та Азовському морях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Беном Уоллесом. Сторони обговорили виклики в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відзначається, що в ході зустрічі Зеленський розповів Уоллесу про виклики, що виникають перед Україною в акваторіях Чорного і Азовського морів. Також обговорювалися міжнародні кроки для відновлення безпечного судноплавства в регіоні та поглиблення двостороннього співробітництва у сфері оборони.

Глава держави наголосив на необхідності реалізації послідовних кроків для отримання Україною повноцінного членства в НАТО. Як зазначив Зеленський, українська сторона активізує роботу в цьому напрямку.

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Володимир ЗеленськийВеликобританія