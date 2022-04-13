Зеленский обсудил с канцлером Австрии итоги встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером обсудил его результаты личной встречи с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Владимир Зеленский прокомментировал свой разговор с канцлером Австрии: "Говорил также сегодня с Карлом Негаммером, накануне встречавшимся с главой России. Обменялись деталями по поводу этой встречи".
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