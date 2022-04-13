Зеленський обговорив з канцлером Австрії підсумки зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Австрії Карлом Нехаммером обговорив його результати особистої зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Володимир Зеленський прокоментував свою розмову з канцлером Австрії: "Говорив також сьогодні з Карлом Нехаммером, який напередодні зустрічався з главою Росії. Обмінялися деталями з приводу цієї зустрічі".
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