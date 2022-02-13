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Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 12:14
Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры состоялись на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках "Нормандии". Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - заявил Зеленский по итогам разговора.

Напомним, это уже второй разговор Зеленского с Мишелем за последний месяц. В прошлый раз стороны обсуждали дипломатическое урегулирование конфликта с РФ.

Добавим, вчера Зеленский разговаривал по телефону с президентом Франции. Перед этим французский лидер общался с президентом РФ.

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Владимир Зеленский Шарль Мишель Вторжение России в Украину
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