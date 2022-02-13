Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против России

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры состоялись на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках "Нормандии". Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - заявил Зеленский по итогам разговора.

Напомним, это уже второй разговор Зеленского с Мишелем за последний месяц. В прошлый раз стороны обсуждали дипломатическое урегулирование конфликта с РФ.

Добавим, вчера Зеленский разговаривал по телефону с президентом Франции. Перед этим французский лидер общался с президентом РФ.