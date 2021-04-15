Зеленський обговорив з головою Євроради загострення ситуації на сході України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Основну увагу політики приділили загостренню безпекової ситуації на сході України .

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.

"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства - запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", - наголосив український президент.

Зеленський також детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна - ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.