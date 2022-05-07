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Зеленский обсудил с главами МИД стран Балтии шаги для усиления давления на РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече в Киеве с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы и переговорах относительно усиления давления на РФ из-за ее продолжающейся военной агрессии против нашей страны.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Провел в Киеве встречу с министрами иностранных дел трех балтийских государств. Они последовательно поддерживают нашу борьбу против российского вторжения. Поддерживают с первого дня", - рассказал Зеленский, выразив государствам-партнерам благодарность.

Президент отметил, что беседа была "основательная и с пользой для Украины".

"Координируем наши шаги для усиления давления на Россию. И это особенно важно сейчас, когда в Европейском Союзе готовят новый, уже шестой санкционный пакет против России", - заявил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к введению 7-го пакета санкций против РФ.

Также мы писали о том, что СМИ опубликовали проект 6-го пакета санкций ЕС против России.

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Владимир ЗеленскийБалтикаСанкции против России