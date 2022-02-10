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Зеленский обсудил с Дудой сотрудничество в трехстороннем союзе с Британией

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 21:10
Зеленский обсудил с Дудой сотрудничество в трехстороннем союзе с Британией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили сотрудничество в рамках Альянса Украины, Польши и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания", - говорится в сообщении ОП.

В ходе беседы Зеленский и Дуда также обсудили реализацию основных внешнеполитических приоритетов Украины, в том числе вступление в Евросоюз и НАТО.

Напомним, в январе этого года Великобритания предложила создать трехсторонний Альянс с Украиной и Польшей.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной создания черноморско-балтийской оси. По его словам, Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.

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Владимир Зеленский Великобритания Анджей Дуда Альянс
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