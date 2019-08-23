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Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка запланированные реформы в Украине

Новости » Политика    23.08.2019 - 21:29
Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка запланированные реформы в Украине
Фото (president.gov.ua)

Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры. В ходе встречи Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Кроме того, президент пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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