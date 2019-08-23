ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський обговорив з делегацією Світового банку заплановані реформи в Україні

Новини » Політика    23.08.2019 - 21:29
Зеленський обговорив з делегацією Світового банку заплановані реформи в Україні
Фото (president.gov.ua)

Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни.

"Ми - інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - підкреслив президент України.

Глава держави зазначив, що 5 вересня почне роботу Антикорупційний суд. Він також підкреслив важливість прийняття земельної реформи, розвитку інфраструктури. В ході зустрічі Зеленський висловив надію на продовження фінансової підтримки і технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

Крім того, президент запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

Трамп: Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України незмінна Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся