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Зеленский обсудил членство Украины в ЕС с президентом Еврокомиссии

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефона разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. Стороны затронули вопросы членства нашей страны в ЕС, санкции против Российской Федерации и обеспечение действенных гуманитарных коридоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаю диалог с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. Поблагодарил за очередной санкционный пакет против российского агрессора. Были единодушны относительно необходимости обеспечения действенных гуманитарных коридоров для гражданских. Затронул ключевой для Украины вопрос членства в ЕС", - пишет Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны стран-участников Европейского Союза относительно своего членства в ЕС на саммит в Версале 11 марта.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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