Зеленский обсудил с британской разведкой суверенитет Украины и фейки

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с представителями Секретной службы разведки МИ-6. Стороны, в частности, обсудили проблему дезинформации и фейковых новостей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече”, - отметил Зеленский.

По его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

“Из всего объема вопросов из нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять”, - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

“Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами”, - рассказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ. Глава государства посоветовал отечественным СМИ тщательно проверять информацию, которую они публикуют. Он также выразил надежду, что журналисты сохранят свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, будут проверять информацию.

“Мне кажется, что главное содержание этой профессии - проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу”, - подытожил Зеленский.