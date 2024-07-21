Зеленський про обстріли України КАБами: достатня далекобійність має бути відповіддю

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Достатня далекобійність наданої Україні зброї повинна бути відповіддю на російський терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Глава держави прокоментував нічний обстріл України, під час якого Росія застосувала майже 40 "Шахедів". Зеленський відзначив, що більшість дронів збили українські захисники.
Президент підкреслив, що російська авіація щодобово випускає понад сотню КАБів по українських містах та селах, а також позиціях на фронті. Тому Україні потрібен надійний захист від російських бомб.
"Це реально, якщо знищувати носії бомб - російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, - підтримує захист від терору", - зазначив президент.
Нагадаємо, на тлі наступу Росії на півночі Харківської області низка партнерів дозволили Україні застосовувати надану ними зброю для ударів по території Росії. Проте союзники встановили обмеження.
Зокрема, США наголосили, що Україна може використовувати отримати американську зброю для ударів по прикордонних районах Росії, щоб убезпечити себе від нових атак. Німеччина встановила подібну умову. За повідомленнями ЗМІ, Берлін дозволив використовувати зброю для ударів по території у межах 40 км від кордону.
На саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені. Він закликав зняти обмеження на удари по Росії.
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