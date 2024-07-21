Зеленский об обстрелах Украины КАБами: достаточная дальнобойность должна быть ответом

Ограничение применения оружия

Напомним, на фоне наступления России на севере Харьковской области ряд партнеров разрешили Украине применять предоставленное ими оружие для ударов по территории России. Однако союзники установили ограничения.

В частности, США подчеркнули, что Украина может использовать получить американское оружие для ударов по приграничным районам России, чтобы обезопасить себя от новых атак. Германия установила подобное условие. По сообщениям СМИ, Берлин разрешил использовать оружие для ударов по территории в пределах 40 км от границы.

На саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены. Он призвал снять ограничения на удары по России.

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