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Зеленський про обстріл Запоріжжя: Україна вистоїть, а російський терор програє

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогоднішній російський обстріл Запоріжжя не зламає Україну, окупанти програють та отримають справедливе покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави нагадав, що внаслідок удару окупантів відомо про одного загиблого. Усі служби працюють на місці інциденту та рятують людей.

"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який йде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - наголосив глава держави.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, увечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Вони влучили по об'єкту цивільної інфраструктури.

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали дев'ять людей.

Ворог уже другий день поспіль б'є по Запоріжжю, вчора він обстріляв житловий квартал, через що є жертви.

 

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