Зеленський про обстріл росіянами човна під Херсоном: навіть звірі моральніші

"Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей… Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських.

Він наголосив, що евакуація проводилась з села Кардашинка, що знаходиться на окупованому лівобережжі Херсонської області.

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - підкреслив президент.

Ворожий обстріл човна

Сьогодні ввечері росіяни обстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на такий небезпечний крок через те, що окупанти не допомагають мешканцям затопленого лівого берега Херсонської області.

"У результаті цього три людини загинули. Щонайменше 23 людини травмовано", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

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