Зеленский об обстреле Доброполья: просчитанный удар, там уже 50 пострадавших

Россия нанесла комбинированный удар по Доброполью в Донецкой области. Как результат - погибли 11 человек, среди них спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье в Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что российские ракеты и дроны-камикадзе атаковали центральную часть Доброполья. Под удар попали девять жилых домов, торговый центр и магазины. В результате атаки погибли 11 человек.

"Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших - работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая молодая - девочка, 10 лет", - сообщил глава государства.