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Зеленський про обстріл Дніпра: ППО зараз має бути не на складах, а у реальних містах

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 19 квітня масовано атакувала Дніпро та область, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Москва повинна відповідати за свій терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський зазначив, що у Дніпрі тривають рятувальні роботи після ракетної атаки ворога. У місті частково зруйнований житловий будинок, пошкоджений вокзал. Під ударом були також Кривий Ріг та Синельникове. Є загиблі та поранені внаслідок атаки.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористі, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що російський терор повинен зазнати поразки, це потреба не лише України, але й усього світу.

Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

"Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - заявив Зеленський.

 

Фото: Росія масовано атакувала  Дніпро та область (t.me/V_Zelenskiy_official)

 

 

Ракетна атака 19 квітня

Цієї ночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Дніпру та області. У Дніпрі пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, два інфраструктурні об’єкти. Відомо про двох загиблих та 16 постраждалих.

Під ударом ворога також були Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград. Там теж є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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