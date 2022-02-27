UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский: обстрелы украинских городов тянут на международный трибунал

Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинских городов в ходе войны России с Украиной тянут на международный трибунал. Украинская сторона фиксирует военные преступления российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все эти преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши мужественные защитники", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в результате обстрела жилых кварталов один из снарядов снаряд попал в многоэтажку, погибла мирная жительница.

Также сообщалось, что российские войска ракетами расстреливают гражданские дома в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины