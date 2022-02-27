Зеленский: обстрелы украинских городов тянут на международный трибунал

Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинских городов в ходе войны России с Украиной тянут на международный трибунал. Украинская сторона фиксирует военные преступления российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все эти преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши мужественные защитники", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в результате обстрела жилых кварталов один из снарядов снаряд попал в многоэтажку, погибла мирная жительница.

Также сообщалось, что российские войска ракетами расстреливают гражданские дома в Киеве.