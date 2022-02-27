Зеленський: обстріли українських міст тягнуть на міжнародний трибунал
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріли українських міст в ході війни Росії з Україною тягнуть на міжнародний трибунал. Українська сторона фіксує військові злочини російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Всі ці злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові в результаті обстрілу житлових кварталів один зі снарядів снаряд влучив у багатоповерхівку, загинула мирна мешканка.
Також повідомлялося, що російські війська ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві.