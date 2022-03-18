UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об обстреле театра в Мариуполе: спасли 130 человек, еще сотни под завалами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе эвакуировали 130 человек. Еще сотни людей остаются заблокированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек. Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы прятались от обстрелов, использовали его как укрытие. На это время удалось спасти около 130 человек, но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, мы будем продолжать спасательные работы", - заявил Зеленский.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. К счастью, бомбоубежище выдержало.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариупольВторжение России в УкраинуВойна России против Украины