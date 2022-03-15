UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский об обстреле Киева: вы атаковали город, который сделал наши народы историческими

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Киева российскими войсками. Он раскритиковал действия Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Российские войска атаковали Киев. Атаковали киевлян. Известно о 5 погибших в Киеве. Это в нашей столице. В городе, о котором вы говорили - "мать городов русских", который сделал наши народы историческими, который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Нам таких детей точно не надо, спасибо", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли три много этажных дома в Киеве кроме того, вражеский снаряд повредил частный дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиевВторжение России в УкраинуВойна России против Украины