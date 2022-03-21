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Зеленський про обстріл у Херсоні: Побачили, як у вільних людей стріляють раби

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Понеділок 21 березня 2022 21:05
Зеленський про обстріл у Херсоні: Побачили, як у вільних людей стріляють раби Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський відреагував на спробу силового розгону із застосуванням зброї мітингу проти російських окупантів мешканців Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ глави держави.

"Ми сьогодні всі побачили, як у вільних людей стріляють раби. Раби пропаганди, яка підміняє їх свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки усіх... Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачити вільних людей... Херсоне, тримайся. Ми не забудемо ці кадри з міста..." – заявив президент.

Зеленський пообіцяв херсонцям, що окупантам доведеться відповісти за скоєне, щойно Збройні сили прорвуться до міста. За його словами, кожного воєнного злочинця за атаки на синьо-жовті барви чекатиме чорна смуга.

Нагадаємо, що війська РФ світлошумовими гранатами та пострілами у повітря спробували розігати мітинг українців у Херсоні.

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