Зеленский обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами: езжайте искать место в РФ

Он отметил, что это не значит что кто-то кого-то выгоняет.

"Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - заявил он.

По его словам, если житель считает, что если эта земля российская и это будет лучше для будущего его детей и внуков, то пусть ищет себе место в РФ.

"Во имя своих дитей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", - заявил президент Украины.

В то же время, Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.

"Если ты чувствуеш себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - заявил он.