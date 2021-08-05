Зеленський звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами: їдьте шукати місце в РФ

Він зазначив, що це не означає що хтось когось виганяє.

"Ще раз: батьківщина чи гість. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу та, якщо ти вважає, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі", - заявив він.

За його словами, якщо житель вважає, що якщо ця земля російська і це буде краще для майбутнього його дітей і онуків, то нехай шукає собі місце в РФ.

"В ім'я своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде", - заявив президент України.

У той же час, Зеленський звернувся до українців на Донбасі.

"Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України. Поважаєш українську мову. Навіть якщо тебе не вчили в школі. Сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Ця земля буде деокупована", - заявив він.