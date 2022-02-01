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Зеленский обратился к украинцам в Раде: мы должны рассчитывать только на себя

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:07
Зеленский обратился к украинцам в Раде: мы должны рассчитывать только на себя Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на международную помощь Украине в контексте обострения ситуации на границах страны в связи с усугублением российской агрессии, украинцы должны рассчитывать только на себя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

"Уважаемые граждане Украины! Мы хотим, чтобы нас уважали. Для этого давайте прежде всего уважать самих себя. Важно не то, что скажут о нас другие. Не то, как нас воспринимает кто-то. А то, кем на самом деле являемся мы. Во всем всегда и прежде всего - мы должны надеяться только на собственные силы. У нашей Родины есть много друзей. Но у друзей есть своя Родина. Поэтому никто вместо нас не построит Украину, не защитит ее, не сохранит, не поднимет вверх. Мы должны рассчитывать только на себя", - заявил глава государства в парламенте.

Президент напомнил, что в определяющие моменты истории украинцы одерживали определяющие победы собственными силами, благодаря собственной воле, духу, несокрушимости, гордости и достоинству.

"Когда Украина восстанавливала независимость, отстаивала свободу на баррикадах, защищала себя в окопах силами своих защитников, добровольцев, волонтеров. Давайте ценить себя. Любить себя, а не стремиться понравиться кому-то, - призвал Зеленский.- Невозможно понравиться всем, когда искренне отстаиваешь свой национальный интерес. Одно исключает другое. Следует понять - что для нас важнее? Уверен - ответ очевиден для всех. Давайте докажем это действиями! Слава Украине!"

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что медиаполе - это новое поле битвы. По его словам, новости стали новым оружием.

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