Зеленский обратился к украинцам: не имеем права снижать интенсивность обороны

"Украинцы, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Мы имеем невероятные успехи. То, как весь украинский народ оказывает сопротивление этим оккупантам – уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам трудно не было. Не имеем права уменьшать энергию своего сопротивления", - сказал Зеленский.

Он добавил, что враг заводит на территорию Украины все новые колоны. Россия ищет повсюду бойцов для себя, резервистов, срочников, наемников.

"Они пытаются взять нас количеством, количеством бойцов, количеством техники. Используют террор, чтобы сломать нас, сломать нашу веру в победу и в Украину. Я уверен – у них это не выйдет. Это не даст им результата.

Но, чтобы у них не вышло, нужно еще бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, далее сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе, без внутренних расколов, поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова", - подчеркнул президент Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!