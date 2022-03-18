ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский обратился к украинским городам-героям: "Мы вас не оставим"

Новина українською →
Киев, Пятница 18 марта 2022 01:26
Зеленский обратился к украинским городам-героям: "Мы вас не оставим" Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Зеленский заявил, что страна делает все возможное, чтобы спасти города-герои. В результате они обязательно снова станут свободными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Наш Мариуполь, наш Харьков, наш Чернигов, Киевская область, Изюм и все другие наши города-герои, которым очень сложно. Мы делаем все и делаем все – наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь – весь наш народ. Мы вас не оставим, а им не простим. Вы будете свободны", - заявил президент Украины в своем вечернем выступлении.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 22-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете