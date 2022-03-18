Зеленский обратился к украинским городам-героям: "Мы вас не оставим"

Зеленский заявил, что страна делает все возможное, чтобы спасти города-герои. В результате они обязательно снова станут свободными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Наш Мариуполь, наш Харьков, наш Чернигов, Киевская область, Изюм и все другие наши города-герои, которым очень сложно. Мы делаем все и делаем все – наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь – весь наш народ. Мы вас не оставим, а им не простим. Вы будете свободны", - заявил президент Украины в своем вечернем выступлении.

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