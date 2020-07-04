ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звернувся до силовиків через стрілянину у Києві

Новини » Політика     04.07.2020 - 21:21
Зеленський звернувся до силовиків через стрілянину у Києві
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент закликав силовиків прийняти ефективні превентивні заходи

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ забезпечити координацію роботи щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни. Таку вимогу було висунуто через бійку зі стріляниною, що сталася в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

При цьому президент закликав силовиків прийняти ефективні превентивні заходи для запобігання порушення правопорядку.

Нагадаємо, 4 липня у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, постраждали троє людей: поліція відкрила справу.

Крім того, охоронців "Арена сіті", де сталася бійка, притягнуть до відповідальності за бездіяльність.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСтрільбаКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся