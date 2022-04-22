Зеленский обратился к нейтральным странам: это рискованная ставка, можете потерять все

Президент Владимир Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну и не помогают Украине. Он сказал, это очень рискованно, потому что такие страны могут потерять все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
По его словам, страны, которые верят в победу Украины, должны бороться вместе с ней и всячески ей помогать.
Однако, те страны, которые нейтрально относятся к войне и боятся что-то потерять, в результаты потеряют еще больше.
"Страны, которые верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами, должны помогать нам. Поскольку мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто хочет быть сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это самая рискованная ставка на самом деле, потому что вы потеряете все, - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский сообщал, что отказ Кремля от Пасхального перемирия показал истинное отношение к христианской вере.
Также мы писали, что Зеленский создал Нацсовет по восстановлению от последствий войны.
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