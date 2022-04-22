UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обратился к нейтральным странам: это рискованная ставка, можете потерять все

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну и не помогают Украине. Он сказал, это очень рискованно, потому что такие страны могут потерять все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По его словам, страны, которые верят в победу Украины, должны бороться вместе с ней и всячески ей помогать.

Однако, те страны, которые нейтрально относятся к войне и боятся что-то потерять, в результаты потеряют еще больше.

"Страны, которые верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами, должны помогать нам. Поскольку мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто хочет быть сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это самая рискованная ставка на самом деле, потому что вы потеряете все, - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что отказ Кремля от Пасхального перемирия показал истинное отношение к христианской вере.

Также мы писали, что Зеленский создал Нацсовет по восстановлению от последствий войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВторжение России в Украину