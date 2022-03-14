UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обратился к НАТО: если не закроете небо, ракеты упадут на вашу территорию

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от стран НАТО закрыть небо над нашей страной от российских ракет. В противном случае, по его мнению, скоро ракеты начнут падать на территории стран альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня украинские противовоздушные средства сбили крылатую ракету над Киевом. Обломки упали на Куреневку, информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины