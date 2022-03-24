Зеленский обратился к НАТО: Украине нужна военная помощь без ограничений

"Украине нужна военная помощь без ограничений, как без ограничений РФ применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое – любой объект: от жилых домов до церквей, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам, у вас тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного", - заявил президент.

Он подчеркнул, что самое страшное во время войны - не знать точного ответа от партнеров на запросы о помощи.

"Мы обращались за танками, чтобы мы могли деблокировать наши города, у вас есть не менее 20 тысяч танков, Украина просила процент, 1% от всех ваших танков, но у нас пока нет ясных ответов. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами", - добавил Зеленский.