Зеленський звернувся до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень

Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн НАТО, що Україні потрібна військова допомога без обмежень. Оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського країнам НАТО.
"Україні потрібна військова допомога без обмежень, як без обмежень РФ застосовує проти нас весь свій арсенал, руйнує все живе - будь-який об'єкт: від житлових будинків до церков, від мостів до лікарень. Україна зверталася до вас, у вас тисячі бойових літаків, але нам поки не дали жодного", - заявив президент.
Він підкреслив, що найстрашніше під час війни - не знати точної відповіді від партнерів на запити про допомогу.
"Ми зверталися за танками, щоб ми могли деблокувати наші міста, у вас є не менше 20 тисяч танків, Україна просила відсоток, 1% від усіх ваших танків, але у нас поки немає ясних відповідей. Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками", - додав Зеленський.
Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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