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Зеленський звернувся до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн НАТО, що Україні потрібна військова допомога без обмежень. Оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського країнам НАТО.

"Україні потрібна військова допомога без обмежень, як без обмежень РФ застосовує проти нас весь свій арсенал, руйнує все живе - будь-який об'єкт: від житлових будинків до церков, від мостів до лікарень. Україна зверталася до вас, у вас тисячі бойових літаків, але нам поки не дали жодного", - заявив президент.

Він підкреслив, що найстрашніше під час війни - не знати точної відповіді від партнерів на запити про допомогу.

"Ми зверталися за танками, щоб ми могли деблокувати наші міста, у вас є не менше 20 тисяч танків, Україна просила відсоток, 1% від усіх ваших танків, але у нас поки немає ясних відповідей. Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками", - додав Зеленський.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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