Зеленський звернувся до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень

"Україні потрібна військова допомога без обмежень, як без обмежень РФ застосовує проти нас весь свій арсенал, руйнує все живе - будь-який об'єкт: від житлових будинків до церков, від мостів до лікарень. Україна зверталася до вас, у вас тисячі бойових літаків, але нам поки не дали жодного", - заявив президент.

Він підкреслив, що найстрашніше під час війни - не знати точної відповіді від партнерів на запити про допомогу.

"Ми зверталися за танками, щоб ми могли деблокувати наші міста, у вас є не менше 20 тисяч танків, Україна просила відсоток, 1% від усіх ваших танків, але у нас поки немає ясних відповідей. Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками", - додав Зеленський.