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Зеленский обратился к матерям российских солдат: проверьте, живы ли ваши дети

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Киев, Пятница 18 марта 2022 00:53
Зеленский обратился к матерям российских солдат: проверьте, живы ли ваши дети Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российских солдат. Глава государства призвал их проверить, живы ли их дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Зеленский сказал, что в плен взяты еще новые российские срочники. По его словам, среди них есть те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть те, про кого российское руководство даже не вспоминает и не пытается забрать. При этом на кого-то из них уже пришли похоронки, хотя они находятся в плену и живые.

"Все россияне, которые меня сейчас слышат, говорите, пожалуйста, об этом. Рассказывайте это в России. Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. Особенно те, кто не может связаться со своими детьми. Кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела", - обратился глава государства к матерям российских солдат.

Глава государства добавил, что в интернете есть номера телефоном, по которым матери солдат могут обратиться и узнать, что же на самом деле с их детьми. Зеленский добавил, что у украинских военных не было расчета взять тысячи пленных.

"Нам не нужны еще 13 тысяч или сколько убитых российских солдат. Мы хотим только мира", - подчеркнул президент.

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