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Зеленский обратился к Гутерришу с просьбой насчет пленных

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить выполнение Россией норм международного права в отношении к украинским пленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Я призвал господина генсека применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение Россией всех норм международного права в отношении пленных. Мы обсудили направление миссии в Еленовку", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо установить полную правду про теракт в Еленовке, во время которого погибли около 50 украинских военнопленных.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что у украинской стороны есть доказательства, того что РФ спланировала убийство военнопленных в Еленовке.

Также мы писали, что ООН планирует в ближайшее время запустить миссию, которая займется "установлением фактов" трагедии в Еленовке, где погибли около полсотни украинских военнопленных.

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Владимир ЗеленскийЕленовкаАнтониу ГутерришПленный