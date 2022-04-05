Зеленский об обоснованиях росСМИ геноцида украинцев: Они даже не прячутся

Глава государства отметил, что 3 апреля, когда мир был шокирован картинами из освобожденной от путинских войск Бучи, где на улицах лежали тела убитых мирных жителей, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной" с обоснованием геноцида украинцев.

"И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломать и покорить.

Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель как можно большего количества наших людей в войне только приветствуется", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая публикация госинформагентства России в условиях полной цензуры в этой стране могла выйти лишь при условии, что она соответствует официальной идеологической позиции РФ по войне против Украины.

"То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуры. То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины", - сказал глава государства.

Видео: обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Румынии 4 апреля

Отметим, что автором соответствующей статьи на пропагандистском ресурсе "РИА Новости" является Тимофей Сергейцев, который ранее уже "отличался" своей украинофобской позицией и перед этим мастерил плакат о трех сортах украинцев.