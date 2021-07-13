Зеленский обновил состав военного кабинета СНБО: кто получил кресло

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства добавил в него двух вице-премьеров, заместителей главы ОП и секретаря Совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Внести в положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 марта 2015 № 139, изменение", - говорится в указе главы государства.
Изменение касается четвертого абзаца 5 пункта, где приводится состав военного кабинета СНБО. В предыдущей редакции в него входили:
Кроме того, в состав кабинета может по согласию входить спикер Верховной рады Украины.
Указ президента расширяет состав военного кабинета СНБО. Кроме перечисленных выше в него теперь также входят:
Помимо того, в документе сменилось название должности главы администрации президента на руководителя Офиса президента.
Указ вступает в силу со дня его публикации.