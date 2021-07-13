Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло

"Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну", - йдеться в указі Глави держави.

Зміна стосується четвертого абзацу 5 пункту, де наводиться склад військового кабінету РНБО. У попередній редакції до нього входили:

прем'єр-міністр;

міністр внутрішніх справ;

міністр закордонних справ;

міністр оборони;

голова Служби безпеки України;

начальник Генерального штабу Збройних Сил;

голова Державної прикордонної служби України;

командувач Національної гвардії України;

голова адміністрації президента України.

Крім того, до складу кабінету може за згодою входити спікер Верховної Ради України.

Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім перерахованих вище в нього тепер також входять:

віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

заступник голови офісу президента, до відання якого віднесено питання національної безпеки і оборони;

перші заступники секретаря РНБО.

Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.

Указ набирає чинності з дня його публікації.