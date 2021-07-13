Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло

Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну", - йдеться в указі Глави держави.
Зміна стосується четвертого абзацу 5 пункту, де наводиться склад військового кабінету РНБО. У попередній редакції до нього входили:
Крім того, до складу кабінету може за згодою входити спікер Верховної Ради України.
Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім перерахованих вище в нього тепер також входять:
Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.
Указ набирає чинності з дня його публікації.