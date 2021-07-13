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Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну", - йдеться в указі Глави держави.

Зміна стосується четвертого абзацу 5 пункту, де наводиться склад військового кабінету РНБО. У попередній редакції до нього входили:

  • прем'єр-міністр;
  • міністр внутрішніх справ;
  • міністр закордонних справ;
  • міністр оборони;
  • голова Служби безпеки України;
  • начальник Генерального штабу Збройних Сил;
  • голова Державної прикордонної служби України;
  • командувач Національної гвардії України;
  • голова адміністрації президента України.

Крім того, до складу кабінету може за згодою входити спікер Верховної Ради України.

Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім перерахованих вище в нього тепер також входять:

  • віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • заступник голови офісу президента, до відання якого віднесено питання національної безпеки і оборони;
  • перші заступники секретаря РНБО.

Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

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Володимир ЗеленськийРНБОнаказ