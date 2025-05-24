Зеленський про обмін з РФ: завтра третій етап, загалом маємо звільнити тисячу наших

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість - Збройні сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба", - пояснив Зеленський.

Він розповів, що з усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина з них - ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини.

Президент повідомив, що загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.

"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання - звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що це завдання непросте, але наголосив, що його треба реалізувати.

"Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери - кожен лідер, кожна держава - підтримували нас у цій складній роботі", - підсумував він.