Зеленский об обмене с РФ: завтра третий этап, в целом должны освободить тысячу наших

"Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство - Вооруженные силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба", - пояснил Зеленский.

Он рассказал, что из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть из них - еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины.

Президент сообщил, что всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев.

"Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что это задача непростая, но подчеркнул, что ее надо реализовать.

"Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно - чтобы наши партнеры - каждый лидер, каждое государство - поддерживали нас в этой сложной работе", - подытожил он.