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Зеленський про обмін 50 військових: зробимо все, щоб повернути кожного

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський висловився про звільнення 50 військових із російського полону в рамках обміну 24 листопада. Глава держави наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб повернути всіх, кого утримують окупанти.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на його вечірню заяву

"Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома", - розповів Зеленський.

Глава держави подякував керівнику Головного управління розвідки МОУ Кирилу Буданову та його заступнику Дмитру Усову, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, керівнику Служби безпеки України Василю Малюку, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, а також "усім, хто допомагає".

"І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти", - наголошує президент.

Нагадаємо, раніше СБУ показало ексклюзивне відео звільнення з полону півсотні українських військових.

А також раніше повідомлялося, що вчора, 23 листопада, з російського полону звільнили ще 35 українських бійців та одного цивільного. Серед них також були захисники Маріуполя та нацгвардійці, що були взяті у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні вторгнення.

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