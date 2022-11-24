Зеленський про обмін 50 військових: зробимо все, щоб повернути кожного

Президент Володимир Зеленський висловився про звільнення 50 військових із російського полону в рамках обміну 24 листопада. Глава держави наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб повернути всіх, кого утримують окупанти.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на його вечірню заяву

"Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома", - розповів Зеленський.

Глава держави подякував керівнику Головного управління розвідки МОУ Кирилу Буданову та його заступнику Дмитру Усову, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, керівнику Служби безпеки України Василю Малюку, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, а також "усім, хто допомагає".

"І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти", - наголошує президент.